Мадс Миккельсен прокомментировал замену Джонни Деппа в «Фантастических тварях»

Датский актер Мадс Миккельсен назвал съемочный процесс в «Фантастических тварях» хаотичным

Датский актер Мадс Миккельсен назвал съемочный процесс в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» хаотичным. В этом он признался в беседе с The Hollywood Reporter.

Артист сказал, что посмотрел первые две части «Фантастических тварей» в быстрой последовательности, прежде чем прочитать сценарий к третьей серии. Ему дали два дня, чтобы решить, хочет ли он эту роль. «Это было довольно хаотично», — прокомментировал Миккельсен.

По его мнению, самым сложным была замена Джонни Деппа, который ранее исполнял роль злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в кинофраншизе. Миккельсен подчеркнул, что отказался копировать игру Деппа, заявив, что это «было бы творческим самоубийством». «Даже если роль была сыграна идеально, ты все равно хочешь сделать ее своей. Но вам все еще нужно построить какой-то мост между тем, что было раньше», — подытожил артист.

В ноябре 2020 года Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с экс-супругой Эмбер Херд. Депп пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда.