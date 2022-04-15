Обнаружен самый древний фрагмент календаря майя

В Гватемале обнаружили фрагмент 260-дневного календаря майя возрастом более двух тысяч лет

Археологи Техасского университета в Остине и Скидморского колледжа в США обнаружили самый древний календарь майя возрастом более двух тысяч лет. Он содержит глиф, который обозначает день «Семи оленей» — один из 260 дней священного года Тональпоуалли, который использовался в доколумбовой Мезоамерике. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Археологические раскопки проводились на стоянке майя в Сан-Бартоло, Гватемала. Ученые обнаружили ряд настенных росписей, относящихся к позднему доклассическому периоду (от 400 года до нашей эры до 200 года нашей эры). На фресках изображены божества и люди из мифологии майя, а также фрагменты иероглифического письма. Исследователи обнаружили, что на одном из фрагментов, найденных позднее, указана дата из ритуального 260-дневного календаря, называемая днем «Семи оленей». По словам специалистов, это самое ранее свидетельство существования такого календаря на территории майя.

Исследователи отнесли фрагмент календаря к периоду между 300 и 200 годами до нашей эры. По словам авторов, запись о дне «Семи оленей» представляет собой самый ранний пример календаря майя с надежно установленным возрастом. Это важно для понимания развития 260-дневного цикла и связанных с ним особенностей мезоамериканской религии и космологии.