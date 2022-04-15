Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве отреставрируют памятник герою известной сказки

В Москве отреставрируют памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах

Фото: АГН «Москва»

В Москве на Воробьевых горах началась реставрация памятника герою известного произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» Мальчишу-Кибальчишу, сообщается на сайте мэра Москвы.

Разрешение на проведение реставрационных работ выдал Департамент культурного наследия города Москвы. Монумент очистят от загрязнений, уберут следы коррозии и трещины, исправят деформированные места, а также покроют защитным составом. Кроме того, специалисты приведут в порядок бетонный постамент и заново изготовят четыре бетонных вазона, расположенных по периметру монумента.

Материалы по теме:
Сталин, роды и бигмак. В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
Сталин, роды и бигмак.В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
13 марта 2022
Со счастливым концом. Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Со счастливым концом.Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
17 октября 2021

«Скульптура требует серьезной реставрации, поэтому принято решение проводить ее в условиях мастерской. Для этого пятиметровый памятник демонтируют, а после окончания работ вернут на историческое место», — сообщил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Монумент на территории Дворца пионеров относится к объектам культурного наследия регионального значения. Его установили 19 мая 1972 года в честь 50-летия со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Авторы памятника — скульптор Владимир Фролов и архитектор Владимир Кубасов.

Ранее в январе с Красной площади для проведения реставрации убрали памятник Минину и Пожарскому. Работы планируют закончить к ноябрю 2022 года, они обойдутся в 55 миллионов рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
Искусственному интеллекту нашли применение в творчестве
В мире заметили признаки «криптооттепели»
Тренер «Баварии» рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов
Врач назвал доступные способы укрепить легкие после пневмонии
Безработного и водителя отправили в колонию за убийство россиян и разбой
На смартфонах Samsung заметили загадочные полосы
В Москве заметили пропажу одного типа квартир
Захарова раскритиковала власти Молдавии за запрет георгиевской ленты
Италия возобновила работу посольства на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.