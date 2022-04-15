В Москве отреставрируют памятник герою известной сказки

В Москве отреставрируют памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах

В Москве на Воробьевых горах началась реставрация памятника герою известного произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» Мальчишу-Кибальчишу, сообщается на сайте мэра Москвы.

Разрешение на проведение реставрационных работ выдал Департамент культурного наследия города Москвы. Монумент очистят от загрязнений, уберут следы коррозии и трещины, исправят деформированные места, а также покроют защитным составом. Кроме того, специалисты приведут в порядок бетонный постамент и заново изготовят четыре бетонных вазона, расположенных по периметру монумента.

«Скульптура требует серьезной реставрации, поэтому принято решение проводить ее в условиях мастерской. Для этого пятиметровый памятник демонтируют, а после окончания работ вернут на историческое место», — сообщил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Монумент на территории Дворца пионеров относится к объектам культурного наследия регионального значения. Его установили 19 мая 1972 года в честь 50-летия со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Авторы памятника — скульптор Владимир Фролов и архитектор Владимир Кубасов.

Ранее в январе с Красной площади для проведения реставрации убрали памятник Минину и Пожарскому. Работы планируют закончить к ноябрю 2022 года, они обойдутся в 55 миллионов рублей.