С Красной площади убрали памятник Минину и Пожарскому

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому убрали с Красной площади. Скульптурный монумент демонтировали, чтобы провести реставрационные работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный исторический музей.

«В конце декабря 2021 года были завершены работы по оборудованию павильона над памятником Минину и Пожарскому, проведению испытаний кран-балки и инженерному оборудованию павильона», — рассказали в пресс-службе. Скульптуру подняли с постамента и перенесли на реставрационно-монтажный стол.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин назвал демонтаж памятника самым опасным и ответственным моментом работ. После того как скульптуру убрали с Красной площади, эксперты обследуют ее и приступят к реставрации. В процессе работ будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси. Также отреставрируют внутреннюю и внешнюю поверхность скульптур и барельефов.

Реставрация памятника, которую планируют закончить к ноябрю 2022 года, обойдется в 55 миллионов рублей. Монумент является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Памятник, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, был возведен в 1818 году на народные средства.

В июне 2021 года сообщалось, что памятник Минину и Пожарскому обнесли забором. Тогда монумент огородили тоже для проведения реставрационных работ. Планировалось, что они завершатся к декабрю 2022 года.