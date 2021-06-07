Памятник Минину и Пожарскому обнесли забором

Памятник нижегородскому старосте Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади обнесли забором. Монумент огородили для проведения реставрационных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея.

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Корреспондент агентства посетил объект и заметил, что ограждение возвели со всех сторон памятника. Однако часть скульптуры виднеется над забором, поэтому туристы продолжают фотографироваться на фоне достопримечательности.

По данным музея, завершить реставрацию планируют в декабре 2022 года. На данный момент вокруг монумента демонтировали плитку и положили деревянные настилы. Археологи проводят исследования, после чего над памятником возведут отапливаемый павильон-мастерскую для проведения работ.

В апреле 2021 года в Смоленске на памятнике генералу Дмитрию Дохтурову потрескавшиеся облицовочные плиты обмотали скотчем. В местной администрации опровергли информацию о том, что таким образом монумент решили отремонтировать. Объект пообещали привести в порядок.