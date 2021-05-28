Кусок памятника упал на рабочего в центре Москвы

В центре Москвы на рабочего упал кусок памятника, посвященного известному баснописцу Ивану Крылову. Мужчину госпитализировали, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел у монумента на Патриарших прудах. Как рассказал представитель экстренных служб, мужчина занимался реставрационными работами, во время которых откололась часть монумента. Она упала на ногу рабочему.

Вскоре пострадавшего отвезли в больницу. По предварительным данным, мужчина нарушил технику безопасности на участке, из-за чего повредил памятник. Другие подробности о состоянии рабочего пока неизвестны.

В апреле 2021 года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге с фасада здания на прохожего рухнула штукатурка. Пострадавшего с подозрением на сотрясение мозга госпитализировали. Ему пообещали компенсировать затраты на лечение. Коммунальщики предположили, что покрытие могло обрушится из-за накопившейся влаги.

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