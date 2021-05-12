Памятник Ленину развалился на части в российском селе

В селе Синенькие Саратовской области обрушился памятник основателю СССР и революционеру Владимиру Ленину. Монумент развалился на части. Об этом стало известно из публикации россиянина в сообществе «Синенькие — наш дом!» во «ВКонтакте».

В соцсети появилась фотография, на которой видно, что на постаменте нетронутыми остались только ноги, а верхняя часть памятника рухнула на землю и раскололась. Автор публикации отметил, что на данный момент причина разрушения скульптуры неизвестна.

Сотрудники полиции рассказали телеканалу «Саратов 24», что о поврежденном памятнике утром 12 мая им сообщила глава муниципального образования. Вскоре правоохранительные органы организовали проверку.

В апреле 2021 года памятник Ленину пропал с постамента в одном из скверов Липецка. Вскоре выяснилось, что монумент демонтировали для реставрации перед днем рождения вождя пролетариата 22 апреля. Однако ответственные за ремонт не успели завершить работы в срок.