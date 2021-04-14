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Памятник генералу в российском городе «отремонтировали» скотчем

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Фото: телеграм-канал «Подъём»

В городе Смоленске неизвестные обмотали скотчем памятник генералу Дмитрию Дохтурову. В местной администрации опровергли информацию о том, что таким образом россияне отремонтировали постамент. Об этом сообщает «Подъем».

Бюст генерала стоит на постаменте в сквере Памяти Героев. Местные жители заметили, что потрескавшиеся облицовочные плиты замотаны прозрачным скотчем.

Представители мэрии прокомментировали изданию сложившуюся ситуацию и отметили, что подобная реставрация не была инициативой городских служб. «Это, естественно, был не ремонт, это кто-то, видимо, из граждан сделал. Кто-то так просто поиграл. Специалисты сейчас занимаются этим вопросом, будет проведен ремонт. Предполагаем, что к майским праздникам он уже будет сделан», — пояснили в администрации.

В марте 2021 года с помощью скотча отремонтировали памятник воинской доблести в городе Миллерово Ростовской области. Поврежденную вандалами стелу обмотали клейкой лентой. В администрации отказались от комментариев и не ответили на вопрос, когда памятнику вернут приличный вид.

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