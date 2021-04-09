Украинский дом за миллионы гривен оказался отремонтирован бутылкой

Одна из статуй одесского дома Руссова, который относится к памятникам истории и архитектуры, оказалась отремонтирована пластиковой бутылкой. В 2019 году на реставрацию объекта потратили почти 150 миллионов гривен (более 400 миллионов рублей по текущему курсу). Об этом сообщает портал «Культурометр».

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Украинский краевед Евгений Сокольский на своей странице в Facebook опубликовал фотографию фасада здания. На ней видна одна из скульптур композиции над окном, у которой отвалилась часть лица. Упавший слой материала обнажил пластиковую бутылку. Автор назвал увиденное «секретами мастерства».

Некоторые пользователи сети дорисовали к скульптуре голову кобры, посчитав, что подобный способ реставрации могли предложить ведущие рубрики «Очумелые ручки». Эксперты отметили, что для усиления конструкции скульптуры часто используют различные материалы, однако пластик для этого непригоден.

Ранее в марте в городе Миллерово Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали с помощью скотча. Реставрацию провели после того, как стела пострадала от вандалов. Кому принадлежала идея обмотать объект клейкой лентой, неизвестно. Местные власти пообещали вернуть памятнику первоначальный вид.

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