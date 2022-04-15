Российская стилистка объяснила значение одежды кандидата в президенты Франции

Стилистка Ксения Кранова объяснила, что одежда Марин Ле Пен говорит о ее любви к себе

Российская стилистка-имиджмейкер Ксения Кранова объяснила значение одежды кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Соответствующий комментарий приводит издание «Газета.Ru».

По мнению специалистки, Ле Пен выбирает брючные костюмы, потому что ей необходимо конкурировать с коллегами-мужчинами. Таким образом политик хочет придать своему внешнему виду требующуюся в данной среде жесткость. Однако время от времени кандидат от ульраправой партии «Национальный фронт» носит юбки и позволяет себе другие эксперименты в одежде, которые говорят о том, что она любит себя, отметила Кранова. Так, например, она меняет длину, крой и цвет жакетов. Кроме того, политик носит шелковые блузы с принтами вместо рубашек, что, по словам стилистки, «несет подтекст сексуальности и явной женственности». Также она нарушает дресс-код, расстегивая верхние пуговицы на предметах гардероба и надевая наряды с декольте.

«Такое происходит, когда "внутренняя женщина" берет верх над политиком. (...) За демонстрацией внутреннего стержня Марин-политика невооруженным глазом просматривается женщина, которая нравится себе и не может этого скрыть», — пояснила эксперт.

Ранее в апреле Марин Ле Пен пообещала продолжить поставки оборонительного оружия Украине в случае своей победы на выборах президента Франции. Кроме того, она пообещала помогать украинской стороне в вопросах разведки. При этом Ле Пен усомнилась в необходимости поставлять Киеву наступательное вооружение. По ее словам, Франция должна избегать эскалации российско-украинского конфликта и его распространения на другие страны.