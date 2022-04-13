Ле Пен пообещала продолжить поставки оружия Украине

Ле Пен обещает в случае победы продолжить поставки оборонительного оружия Украине

Кандидат от крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала продолжить поставки оборонительного оружия Украине в случае своей победы на выборах президента Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, она пообещала помогать украинской стороне в вопросах разведки. При этом Ле Пен усомнилась в необходимости поставлять Киеву наступательное вооружение. По ее словам, Франция должна избегать эскалации российско-украинского конфликта и его распространения на другие страны.

Также Ле Пен заверила, что предложит НАТО сблизиться с Россией после окончания конфликта на Украине, если станет президентом Франции. Кандидат на пост главы Франции сообщила, что выступит за сближение НАТО и России, как только на Украине будет установлен мир.

На пресс-конференции по своей внешнеполитической программе Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы во втором туре президентских выборов Франция покинет объединенное командование альянса НАТО. При этом она не планирует отказываться от права на коллективную оборону альянса, которое прописано в пятой статье договора Североатлантического блока.