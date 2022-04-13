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Ле Пен заявила о планах предложить сближение России с НАТО

Ле Пен заявила, что предложит НАТО сблизиться с Россией, если станет президентом Франции

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Марин Ле Пен заявила, что предложит НАТО сблизиться с Россией после окончания конфликта на Украине, если станет президентом Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе, кандидат на пост главы Франции сообщила, что выступит за сближение НАТО и России, как только на Украине будет установлен мир. «Это в интересах как Европы, так и США», — заявила лидер крайне правой партии «Национальное объединение».

Ранее Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы во втором туре президентских выборов Франция покинет объединенное командование альянса НАТО. При этом она не планирует отказываться от права на коллективную оборону альянса, которое прописано в пятой статье договора Североатлантического блока.

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Николай Чигасов
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