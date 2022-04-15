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Руководитель движения «Маяк» пополнила реестр иноагентов

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов руководителя движения «Маяк» Дзугкоеву

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, руководителя общественного движения «Маяк» (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) Регину Дзугкоеву. Об этом сообщает РБК.

В общей сложности в реестр СМИ-иноагентов добавили 9 человек. Список пополнили журналист Юрий Дудь, карикатурист Сергей Елкин, политолог и публицист Екатерина Шульман, журналист Карен Шаинян, Мария Сабунаева, Алексей Семенов, журналист «Таких дел» Кирилл Кругликов.

Также в реестр попал основатель и шеф-редактор The Insider (признано СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов.

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Ксения Назарова
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