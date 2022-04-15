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Основателя The Insider признали иноагентом

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов основателя The Insider Доброхотова

Фото: Reuters

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, основателя интернет-издания The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) Романа Доброхотова. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в реестр включены Регина Дзугкоева, Карен Шаинян, Мария Сабунаева, Алексей Семенов, Кирилл Кругликов, Сергей Елкин.

Ранее сообщалось, что ведомство признало иноагентами журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.

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Ксения Назарова
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