Основателя The Insider признали иноагентом

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов основателя The Insider Доброхотова

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, основателя интернет-издания The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) Романа Доброхотова. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в реестр включены Регина Дзугкоева, Карен Шаинян, Мария Сабунаева, Алексей Семенов, Кирилл Кругликов, Сергей Елкин.

Ранее сообщалось, что ведомство признало иноагентами журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.