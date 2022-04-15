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Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года встретились с Елизаветой II

Принц Гарри и Меган Маркл впервые после интервью о расизме посетили Елизавету II
Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью. Фото: Cbs / Globallookpress.com

Британский принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, передает телеканал ITV со ссылкой на представителя герцогини Сассекской.

Принц и его жена посетили королевскую резиденцию в Виндзоре, расположенную в графстве Беркшир примерно в 40 километрах от Лондона. Они пообщались с Елизаветой II, а также принцем Уэльским Чарльзом. Гости из США побывали в Виндзорском замке по пути в Гаагу на состязание «Игры непобежденных».

Это первый совместный визит пары в Великобританию с марта 2020 года, когда герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от статуса старших членов королевской семьи. После этого сначала они переехали в Канаду, а потом в США.

Кроме того, эта первая встреча после скандального интервью на американском телевидении про расизм, которое пара дала в 2020 году. Во время беседы с телеведущей Опрой Уинфри Маркл заявила, что некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство из-за цвета кожи будущего наследника.

В апреле 2021 года принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего деда, герцога Эдинбургского принца Филиппа.

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Марина Совина
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