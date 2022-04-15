Минобороны сообщило об очередной провокации Украины

Минобороны РФ: Украина заминировала дороги в Черниговской области с целью обвинить Россию

Военные Украины заминировали проселочные дороги в Корюковском районе Черниговской области с целью обвинить в этом Вооруженные силы России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Он отметил, что также заминированы обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы. По словам Мизинцева, в данный момент «завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортеров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения ВС России в умышленном минировании гражданских объектов».

Ранее в Минобороны заявили о планах Киева устроить провокации с обстрелами граждан. Как рассказал «Ленте.ру» руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанесет удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.