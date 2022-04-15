Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам раскрыли способ расплачиваться банковскими картами в Египте

Эксперты TourDom сообщили о проблемах со снятием наличных в Египте с карт UnionPay

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Эксперты туриндустрии раскрыли способ расплачиваться российскими банковскими картами в Египте после блокировки Visa и Mastercard. Об этом пишет портал TourDom.

Специалисты сообщили, что все больше россиян стали жаловаться на проблемы со снятием наличных с карт UnionPay. «Терминалы транзакцию проводят, а наличку не дают! То есть в российском банке деньги ушли, а в Египет не поступили», — поделились своим опытом путешественники.

По данным официального сайта UnionPay, карты платежной системы принимают банкоматы Egyptian Banks Company (EBC), Arab African International Bank (AAIB), Banque Misr, QNB Alahli (QNB), Commercial International Bank (CIB) и National Bank of Egypt (NBE).

Материалы по теме:
«Это был зомби-апокалипсис» Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
25 марта 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

При этом отмечается, что кобейджинговые карты, которые совмещают сразу две платежные системы («Мир» плюс UnionPay), могут не действовать.

Эксперты TourDom отметили, что выгодней всего оформить карты UnionPay в банке «Солидарность» — годовое обслуживание обойдется в 2000 рублей, за снятие наличных за рубежом взимается комиссия в 1,7 процента от всей суммы.

Также россиянам порекомендовали карты банка «Зенит». За выпуск придется заплатить 1,2 тысячи рублей, комиссия за снятие составляет один процент.

Ранее в апреле турагент раскрыл способ покупки авиабилетов за границу в обход ограничений в работе платежных систем Visa и Mastercard на территории России. По его словам, запрет на оплату российскими картами можно обойти с помощью отечественных агрегаторов для покупки билетов. Например, Aviasales, OneTwoTrip и Momondo.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Европе предсказали зависимость от российского газа на годы
В Москве мужчина годами насиловал малолетнюю дочку сожительницы
В Белом доме высказались о поездке Байдена в Киев
Стало известно о нарушениях властей Греции при отправке оружия на Украину
В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей
В России заподозрили СБУ в систематических пытках задержанных
Описана дальнейшая судьба крейсера «Москва»
Фетисов высказался об отказе финских врачей оперировать хоккеиста из России
Звезда сериала «Эйфория» рассказала о романе с 10 мужчинами сразу
Перечислены последствия дефицита витамина С
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.