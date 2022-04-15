Россиянам раскрыли способ расплачиваться банковскими картами в Египте

Эксперты TourDom сообщили о проблемах со снятием наличных в Египте с карт UnionPay

Эксперты туриндустрии раскрыли способ расплачиваться российскими банковскими картами в Египте после блокировки Visa и Mastercard. Об этом пишет портал TourDom.

Специалисты сообщили, что все больше россиян стали жаловаться на проблемы со снятием наличных с карт UnionPay. «Терминалы транзакцию проводят, а наличку не дают! То есть в российском банке деньги ушли, а в Египет не поступили», — поделились своим опытом путешественники.

По данным официального сайта UnionPay, карты платежной системы принимают банкоматы Egyptian Banks Company (EBC), Arab African International Bank (AAIB), Banque Misr, QNB Alahli (QNB), Commercial International Bank (CIB) и National Bank of Egypt (NBE).

При этом отмечается, что кобейджинговые карты, которые совмещают сразу две платежные системы («Мир» плюс UnionPay), могут не действовать.

Эксперты TourDom отметили, что выгодней всего оформить карты UnionPay в банке «Солидарность» — годовое обслуживание обойдется в 2000 рублей, за снятие наличных за рубежом взимается комиссия в 1,7 процента от всей суммы.

Также россиянам порекомендовали карты банка «Зенит». За выпуск придется заплатить 1,2 тысячи рублей, комиссия за снятие составляет один процент.

Ранее в апреле турагент раскрыл способ покупки авиабилетов за границу в обход ограничений в работе платежных систем Visa и Mastercard на территории России. По его словам, запрет на оплату российскими картами можно обойти с помощью отечественных агрегаторов для покупки билетов. Например, Aviasales, OneTwoTrip и Momondo.