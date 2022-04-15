Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией

РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Монголией с 29 апреля

С 29 апреля РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Монголией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Так, в расписание вернутся два международных поезда, следующие по маршрутам Иркутск — Улан-Батор и Улан-Батор — Иркутск.

Решение о восстановлении пассажирских перевозок принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Отмечается, что железнодорожное сообщение с Монголией было приостановлено 10 марта 2020 года.

Ранее власти Узбекистана заявили, что рассчитывают восстановить железнодорожное сообщение с Россией в апреле. По словам министра транспорта республики Илхома Махкамова, поезда могут быть актуальны для большого количества людей, поэтому «ориентироваться только на авиасообщение неправильно».