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В Узбекистане понадеялись восстановить железнодорожное сообщение с Россией

В Узбекистане ожидают восстановления железнодорожного сообщения с Россией 1 апреля

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Власти Узбекистана надеются, что железнодорожное авиасообщение с Россией восстановится с 1 апреля. Об этом заявил министр транспорта республики Илхом Махкамов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы ждем сейчас, когда коллеги из Российской Федерации дадут нам добро. Прогнозы есть, мы все-таки ожидаем, что с 1 апреля у нас получится», — завил Махкамов.

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Министр также добавил, что железнодорожная перевозка может быть актуальна для большого количества людей, поэтому «ориентироваться только на авиасообщение неправильно». Движение пассажирских поездов между странами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что с 30 марта Россия снимет ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Соответствующее решение принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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Мария Гейн
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