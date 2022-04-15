Кремль раскрыл планы Путина после потери крейсера «Москва»

Песков заявил, что Путин не планирует проводить встречу после затопления крейсера «Москва»

Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание, чтобы обсудить причины пожара на утонувшем крейсере «Москва». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, таких совещаний у президента не запланировано», — сказал пресс-секретарь президента.

Крейсер Черноморского флота ВМФ России «Москва» затонул при буксировке во время шторма в четверг, 14 апреля. В Минобороны сообщили, что судно потеряло остойчивость — способность противостоять крену и сохранять равновесие. Экипаж был полностью эвакуирован на другие корабли флота.

До этого на крейсере произошел пожар — «Москва» получила серьезные повреждения из-за детонации боеприпасов. В оборонном ведомстве не раскрыли точное место происшествия. Тогда Минобороны доложило, что основное ракетное вооружение корабля не было повреждено, а крейсер сохранял плавучесть.

Флагман Черноморского флота участвовал в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям, обеспечивал боевую устойчивость противолодочных групп и использовался для огневой поддержки десанта.