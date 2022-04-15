Минобороны РФ сообщило, что крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке

Пострадавший при пожаре ракетный крейсер Черноморского флота ВМФ России «Москва» затонул при буксировке во время шторма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что судно потеряло остойчивость, то есть способность противостоять крену и сохранять равновесие.

При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул Минобороны РФ

Экипаж крейсера был полностью эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Сохранял плавучесть и направился в Севастополь своим ходом

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби днем 14 апреля в комментарии CNN заявил, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть и движется в порт для ремонта своим ходом.

Мы не знаем точно, что там произошло (...) По нашим оценкам, корабль способен прокладывать путь самостоятельно, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта Джон Кирби официальный представитель Пентагона

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства добавил, что на корабле, предположительно, произошел достаточно сильный взрыв, однако что его спровоцировало, неизвестно.

Пожар и детонация боеприпасов

О пожаре на крейсере «Москва» стало известно в ночь на 14 апреля, точное место происшествия не раскрывалось. В Минобороны рассказали, что судно получило серьезные повреждения в результате детонации боеприпасов. Причины возгорания устанавливаются.

Позднее в ведомстве сообщили, что основное ракетное вооружение корабля не было повреждено, крейсер сохранял плавучесть, а экипаж эвакуирован. Очаг возгорания в дальнейшем был локализован, предпринимались меры по транспортировке судна в порт.

Отмечалось, что флагман Черноморского флота был задействован в специальной операции на Украине. В том числе он использовался в атаке на остров Змеиный. Крейсер предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и обеспечивает боевую устойчивость противолодочных групп. Помимо этого, он используется для огневой поддержки десанта.

Возможности России на море

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в свете происшествия с крейсером «Москва» прокомментировал возможности России на море и отметил, что давать оценку последствиям «с абсолютной уверенностью» сложно, передает РИА Новости.

При этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства заявил, что у России остается большое количество военно-морских возможностей. Инцидент с крейсером, по его словам, повлияет на потенциал ВМС в ближайшее время, однако неизвестно, как это отразится в долгосрочной перспективе.

У них есть и было от одного до двух десятков кораблей, действующих в Черном и Азовском морях с начала операции. Тяжело сказать, каким именно будет эффект от выведения из строя этого корабля Джон Кирби официальный представитель Пентагона

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперта Российского совета по международным делам Василия Кашина, потеря «Москвы» станет незначительной для России. Он пояснил, что, несмотря на то, что теоретически данный крейсер является мощным кораблем, в действительности он давно и глубоко устарел.

Однако в апреле 2020 года военный эксперт Дмитрий Болтенков отмечал, что ракетный крейсер «Москва» является самым мощным кораблем Черноморского флота ВМФ России. По его словам, его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство, корабль также располагает дальнобойными комплексами С-300Ф «Форт», позволяющими обеспечить зональную противовоздушную оборону.

