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Крейсер «Москва» отбуксируют в порт

В Минобороны сообщили о буксировке крейсера «Москва» в порт после пожара и взрывов

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщили, что принимаются меры по буксировке крейсера «Москва» в порт. Информацию приводит ТАСС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что очаг возгорания на крейсере локализован, взрывы боеприпасов прекращены. Также устанавливается причина пожара на корабле.

Ранее в Минобороны рассказали, что основное ракетное вооружение крейсера не повреждено, а экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли флота.

О пожаре и последовавших детонациях боеприпасов на флагманском крейсера Черноморского флота стало известно в ночь на 14 апреля. Минобороны заявило о серьезных повреждениях на корабле.

Крейсер «Москва» был задействован в специальной операции на Украине. В том числе он использовался в атаке на остров Змеиный.

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Антон Похиляк
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