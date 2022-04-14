Минобороны рассказало о состоянии ракетного вооружения крейсера «Москва»

Минобороны России сообщило, что ракетное вооружение крейсера «Москва» не повреждено

Основное ракетное вооружение крейсера «Москва» не повреждено, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота», — рассказали в военном ведомстве.

Пожар на крейсере произошел утром 14 апреля. Сообщалось, что корабль получил серьезные повреждения после детонации боезапаса.

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперта Российского совета по международным делам Василия Кашина, потеря «Москвы» станет незначительной для России. Он пояснил, что, несмотря на то, что теоретически данный крейсер является мощным кораблем, в действительности он давно и глубоко устарел.

Ракетный крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант», который входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота Военно-морского флота (ВМФ) России. В 2021 году был отремонтирован и выполнил ракетную стрельбу в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля П-1000 «Вулкан».