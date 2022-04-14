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В Минобороны рассказали о последствиях детонации боеприпаса на ракетном крейсере

Ракетный крейсер «Москва» из-за детонации боеприпаса получил серьезные повреждения

Фото: Пресс-служба Черноморского флота / РИА Новости

Гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса. О последствиях в четверг, 14 апреля, рассказали в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

Взрыв боезапаса произошел из-за пожара. Его причины пока устанавливаются. Весь экипаж был эвакуирован.

Где именно произошло ЧП, не уточняется.

24 февраля стало известно о начале специальной операции России на Украине. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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