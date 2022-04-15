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Стало известно местоположение третьего моста через Каму

Третий мост через Каму пройдет через площадь Гайдара в Перми

Изображение: «Новости Перми»

Стало известно местоположение третьего моста через Каму в Перми — он пройдет через площадь Гайдара. Об этом пишет KP.RU.

По словам министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, изначально мост должен был проходить через улицу Кирсанова, однако такое решение было нецелесообразным с точки зрения экономической эффективности.

На правом берегу его развязка соединится с улицами Спешилова, Якутской и Докучаева в районе Соснового бора и торгового центра СпешиLOVE. Таким образом, мост снизит транспортную нагрузку сразу на нескольких улицах Перми.

Ранее в апреле сообщалось, что в Татарстане начнется ремонт мостов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В общей сложности в республике отремонтируют 23 моста, 19 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году.

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Мария Гейн
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