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В Татарстане отремонтируют 23 моста на 1,8 миллиарда рублей

В Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 23 моста

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане начнется ремонт мостов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, в общей сложности в республике отремонтируют 23 моста, 19 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году. В частности, будут выполнены работы по замене поврежденных железобетонных и стальных конструкций, укреплению опор и устройству асфальтобетонного покрытия. Всего на это выделено 1,8 миллиарда рублей.

Известно, что ремонт мостов будет организован в 20 муниципальных образованиях. В частности, в Пестречинском районе отреставрируют мост через суходол у села Чита на автодороге Пестрецы — Чита — Янцевары. При этом в Дрожжановском районе запланировано обновление моста через реку Малая Цильна на подъездной дороги к селу Малый Убей.

Кроме того, в Аксубаевском районе улучшат состояние моста через реку Большая Сульча на автодороге ЧистопольАксубаевоНурлат — Старое Мокшино. В то же время в Тукаевском районе предполагается восстановить мост через ручей на автомобильной дороги Князево — Казиле — Старое Абдулово — Торнаташ.

В апреле сообщалось, что в России отремонтируют 1,7 тысячи километров дорог к популярным туробъектам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, под реконструкцию попадут участки трасс и улиц, которые ведут к популярным туристическим объектам.

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Майя Пономаренко
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