В России отремонтируют 1,7 тысячи километров дорог к популярным туробъектам

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в России отремонтируют 1,7 тысячи километров дорог

В России в 2022 году запланировали отремонтировать 1,7 тысячи километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, под реконструкцию попадут участки трасс и улиц, которые ведут к популярным туристическим объектам.

Например, на Алтае облагородят участок трассы Советское — Урожайное — Шульгин Лог между селом Советским и поселком Семилетка. Здесь проходит маршрут на незамерзающее Светлое озеро — единственное место на Алтае, куда прилетают на зимовку лебеди.

В Карелии ремонт коснется автодороги Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа, которая обеспечивает проезд к музею-заповеднику «Кижи».

Всего за три года существования проекта было отремонтировано более 800 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью в четыре тысячи километров.

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