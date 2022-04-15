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Россиянам назвали города с новыми квартирами по цене до двух миллионов рублей

ЦИАН нашел квартиры стоимостью до 2 миллионов рублей в шести региональных центрах России
ЖК «ул. А. Михеева, 18а»

ЖК «ул. А. Михеева, 18а». Изображение: ЦИАН

В шести российских региональных центрах есть новостройки с квартирами и апартаментами по цене до 2 миллионов рублей. Дешевое жилье в крупных городах нашли аналитики ЦИАН, соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как следует из предоставленных материалов, самая дешевая новая квартира предлагается в Кирове — там за 1,43 миллиона рублей можно купить студию площадью 22,3 квадратного метра. Новостройка расположена на улице Анжелия Михеева на западной периферии города. Ввод дома в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2022 года.

Вторым по уровню доступности новых квартир назван Ижевск, где 22-метровую студию можно приобрести за 1,55 миллиона рублей. Дом, где расположена квартира, возводится в районе с множеством новостроек, к северу от улицы Баранова. Сдадут его в 2024 году.

Третье место рейтинга досталось Челябинску, где за 1,64 миллиона рублей предлагается студия с улучшенной отделкой. Общая площадь лота — 26,5 квадратного метра. Проект уже близок к завершению, дом сдадут во втором квартале 2022-го. Квартиры по цене до 2 миллионов эксперты также обнаружили в новостройках Смоленска, Воронежа и Самары.

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Нина Ташевская
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