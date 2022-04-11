В России задумали снизить ставку по льготной ипотеке

Замминистра строительства Стасишин сообщил о возможном снижении ставки по льготной ипотеке

Ставка по льготной ипотеке на покупку квартир в новостройках может быть пересмотрена. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, сообщает «Российская газета».

По словам чиновника, возможность корректировки ставки может быть рассмотрена в течение месяца. «Мы договорились, что после начала выдачи, которая уже началась, мы посмотрим месяц, как будет работать программа, насколько будет востребована нашими гражданами при покупке жилья на первичном рынке, после чего мы будем принимать решение о дальнейшей корректировке этой программы», — пояснил Стасишин.

Он указал, что Центробанк 8 апреля понизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов, и поэтому ставку могут пересмотреть и более оперативно. Цель — сохранить объемы выдачи ипотеки и темпы строительства жилья, а также поддержать застройщиков.

С 1 апреля 2022 года ставку по льготным ипотечным программам в России увеличили с 7 до 12 процентов. Предельная сумма кредитов при этом увеличилась до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для других регионов. Для россиян, которые оформили льготную ипотеку ранее, ставка остается прежней. Срок действия программы не изменился: получить ипотеку на особых условиях можно до 1 июля 2022-го.