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Врач перечислила пять провоцирующих разрыв кишечника продуктов

Диетолог Дианова призвала есть меньше орехов и киви, чтобы избежать разрыва кишечника

Фото: Robert Anasch / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила пять продуктов, провоцирующих разрыв кишечника у людей с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает онлайн-издание «Москва 24».

Специалист призвала людей с дивертикулярной болезнью есть меньше семечек, орехов, капусты и зернового хлеба. Она объяснила это тем, что в этих продуктах содержится много грубых волокон, которые могут попасть в мешкообразные новообразования (дивертикулы), возникающие при этом недуге на стенках толстого кишечника. Из-за этого развиваются воспаление, боли и даже перфорация, то есть разрывы в желудочно-кишечном тракте. Избежать этого, по словам Диановой, можно, если тщательно пережевывать опасные продукты и сократить их количество в рационе.

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Гастроэнтеролог сказала, что еще один продукт, который в некоторых случаях может спровоцировать перфорацию у людей с дивертикулярной болезнью, — это киви. Дианова объяснила, что в плодах киви есть мелкие семена, которые не пережевываются и не перевариваются, а, когда попадают в кишечник больного человека, вызывают воспалительный процесс. Если долго не обращать внимания на проблему, может произойти разрыв кишечника.

При этом врач уточнила, что у здорового человека при употреблении этих и каких-либо других продуктов кишечник разорваться не может. Произойти это может только при тупых травмах брюшной полости из-за удара.

Ранее диетолог Сидней Грин назвала пять причин обязательно есть орехи каждый день. Специалист отметила, что среди прочего этот продукт поможет облегчить проявления депрессии, снизить уровень сахара в крови и уменьшить воспаление в организме.

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Наталья Обрядина
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