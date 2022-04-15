Названы пять неочевидных причин есть орехи каждый день

Диетолог Сидней Грин рассказала, что орехи могут избавить от депрессии

Сертифицированный диетолог и специалист по расстройствами пищевого поведения Сидней Грин рассказала в интервью для ETNT, что, употребляя орехи каждый день, можно улучшить как физическое, так и психическое здоровье. Она объяснила, что они могут избавить от депрессии, а также назвала еще четыре неочевидных полезных свойств орехов.

По словам диетолога, орехи — одна из самых недооцененных категорий продуктов, так как они богаты полезными жирами и белками. «Каждый орех имеет свой собственный питательный состав. Хотите повысить уровень витамина Е? Ешьте больше миндаля. Хотите больше Омега-3 жирных кислот в своем рационе? Перекусывайте грецкими орехами. Нужно расслабиться и снять стресс? Кешью являются отличным источником магния, успокаивающего нервную систему», — отмечает Грин.

Она перечислила пять причин, по которым нужно включить орехи в ежедневный рацион. По ее словам, орехи положительно влияют на настроение и могут помочь смягчить депрессивные эпизоды. Врач также утверждает, что они снизят уровень сахара в крови. К тому же, отмечает Грин, орехи способствуют длительному насыщению.

Кроме того, орехи, особенно миндаль, богаты витамином Е, который действует как антиоксидант и помогает уменьшить воспаление в организме. Диетолог отмечает, что орехи также являются источником полиненасыщенных жиров Омега-3, которые необходимы для здоровья сердца.

Она посоветовала употреблять минимум одну порцию орехов ежедневно, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для полноценной работы.

Ранее диетолог назвала продукты для продления молодости кожи. Она назвала ряд продуктов, которые влияют на выработку коллагена, и посоветовала изменить рацион, чтобы сохранить красоту на долгие годы.