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Названы продукты для продления молодости кожи

Диетолог Датте: творог, тофу и другие продукты помогут продлить молодость кожи

Фото: Unsplash

Клинический диетолог Рупали Датте в интервью для Food NDVT рассказала, как с помощью питания продлить молодость кожи. Она назвала ряд продуктов, которые влияют на выработку коллагена и посоветовала изменить рацион, чтобы сохранить красоту на долгие годы.

Эксперт отмечает, что по мере того, как человек становится старше, все процессы в организме начинают замедляться, что также влияет на выработку коллагена — необходимого для красоты кожи белка. «Коллаген — это важный белок, который используется для создания соединительной ткани, которая, в свою очередь, удерживает вместе все другие ткани. Коллаген присутствует в костях, суставах, крови, мышцах и хрящах. Это самый важный белок для здоровой кожи, так как он придает ей эластичность и силу», — отмечает Рупали Датте.

По словам диетолога, уменьшение количества коллагена приводит к морщинам, а также влияет на ломкость и хрупкостей костей. Она посоветовала употреблять больше белка: творог, мясо, рыбу и тофу, поскольку в них содержатся необходимые аминокислоты. Кроме того, говорит Датте, в цитрусовых, помидорах и перце содержится витамин С, который является мощным антиоксидантом и помогает коже дольше сохранить молодость.

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Она также рекомендует чаще употреблять продукты с содержанием цинка (тыквенные семечки, кешью и устрицы), марганца (бобовые, бурый рис, орехи), и меди (чернослив, субпродукты и зеленые листовые овощи).

Как отмечает диетолог, прием коллагена в виде искусственной добавки усваивается в организме хуже. «Добавки хороши в течение короткого времени под профессиональным присмотром врача, но никогда не являются заменой здоровой и хорошо сбалансированной пище, приготовленной из свежих ингредиентов», — заключила она.

Ранее, диетолог назвала провоцирующие появление прыщей продукты. Она объяснила, что состояние кожи напрямую связано с питанием.

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Елена Матвиенко
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