Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

В московских аэропортах в пятницу, 15 апреля, отменили и задержали 30 рейсов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В московских аэропортах в пятницу, 15 апреля, были задержаны и отменены в общей сложности 30 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что во Внуково были задержаны три рейса и отменено 11 вылетов, в Домодедово задержаны четыре рейса, отменены еще шесть. В Шереметьево задержано отправление трех рейсов, также отменен вылет еще трех самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов из Москвы не сообщаются.

Ранее Росавиация продлила до 19 апреля временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России. Ограничения сохраняются для воздушных гаваней АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, Геленджика, КраснодараКурска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ выразил опасение о применении Россией ядерного удара по Украине
Известный рэпер застрелил злоумышленника в своем особняке
Минфин доработал законопроект о криптовалютах
Приложение «Альфа-банка» удалили из App Store
Давший отпор Anonymous лидер Killnet назвал самые успешные атаки группировки
Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ
Проблему с гвоздями в России объяснили промышленной политикой
Крупный маркетплейс попросил о помощи
В московском салоне красоты клиентки начали расплачиваться сумками Chanel
Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.