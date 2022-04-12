Росавиация продлила временный запрет полетов в южные регионы России

Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты Юга и Центра России до 19 апреля

Росавиация продлила еще на неделю временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», — говорится в заявлении.

Ограничения сохраняются для воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

При этом в ведомстве отметили, что остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

С 24 февраля рейсы из нескольких аэропортов в южных и центральных регионах России были приостановлены из-за спецоперации в Донбассе. В их число вошли Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь и другие.

