Россиянам предложили платить за отопление по-новому

Минстрой предложил отменить ежемесячную плату за отопление в России

В России могут изменить систему оплаты отопления. Новый способ платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предложил Минстрой, в настоящий момент проект постановления кабмина проходит общественное обсуждение, сообщает «Парламентская газета».

Ведомство хочет отменить ежемесячную оплату теплоснабжения равными суммами в течение всего года и заменить ее оплатой по факту сезона отопления, а также перенести корректировку платы с первого квартала на первый месяц отопительного периода. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что введенная более 10 лет назад и действующая до сих пор система перечисления платы 1/12 не учитывает ставшую популярной в последние годы практику использования индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных домах.

Зампред думского комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что ежемесячная оплата создает путаницу — с ней сложно понять, сколько должен заплатить каждый собственник. Помимо этого, создаются разрывы в расчетах между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Эксперт считает начисление средств только в отопительный сезон более прозрачной системой.

Минстрой также предложил повышающие коэффициенты к тарифу в случае просрочки оплаты ЖКУ — хозяину жилья придется заплатить больше, если он откажется впустить проверяющих или предоставить данные о проживающих в квартире. В случае если собственник передаст показания приборов учета с задержкой, в платежку за следующий месяц впишут среднее потребляемое им значение ресурса. Если же показания счетчиков не будут передаваться дольше трех месяцев, расчет начнут вести по нормативу.

Ранее россиянам назвали способ меньше платить за ЖКУ. Ради экономии гражданам предложили отказаться от оплаты радио, городского телефона и других ненужных услуг, которые фигурируют в ежемесячных квитанциях. Эксперты также посоветовали использовать льготы и субсидии в случае затруднительного финансового положения.