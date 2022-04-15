Глава ЛНР назвал сроки проведения референдума о вхождении в состав России

Глава ЛНР Пасечник заявил, что референдум о присоединении к РФ пройдет после спецоперации

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал сроки проведения референдума о вхождении республики в состав России. По его словам, он пройдет только после окончания военной спецоперации. Его цитирует «Газета.ру».

Глава ЛНР считает, что говорить о референдуме пока рано. «Как только мы одержим победу, вернемся к мирной жизни, граждане республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу, с кем и как жить», — заявил он.

При этом Пасечник отметил, что в вопросе присоединения к России жители ЛНР «свой выбор сделали еще в 2014 году».

Ранее первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий допустил, что референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к России могут пройти, однако подчеркнул, что спешить с этим вопросом не нужно. По его словам, сделать это можно будет только тогда, когда республики «освободятся от нацистов».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал о признании независимости ДНР и ЛНР. Принять это решение ему рекомендовали члены Совета безопасности России в полном составе.