Депутат оценил возможность референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России

Депутат Водолацкий допустил проведение референдумов в ДНР и ЛНР о присоединении к России

Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил возможность проведения референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в беседе с URA.RU.

Депутат допустил, что референдумы о присоединении могут пройти, однако подчеркнул, что спешить с этим вопросом не нужно. По его словам, это можно будет сделать только после того, как республики «освободятся от нацистов». «Нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы», — пояснил он.

Водолацкий выразил мнение, что подавляющее большинство жителей Донбасса выскажутся за присоединение к России. Однако для начала нужно пройти все организационные этапы, заключил депутат.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник допустил скорое проведение в регионе референдума о вхождении в состав России. Он отметил, что народ сможет реализовать свое конституционное право и высказать мнение по поводу вступления в состав РФ.