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ЦБ порекомендовал блокировать онлайн-доступ к счетам подозрительных россиян

ЦБ рекомендовал блокировать дистанционный доступ к счетам подозрительных клиентов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Банк России рекомендовал кредитным организациям блокировать онлайн-доступ к счетам подозрительных клиентов. К таковым относятся лица из базы данных ЦБ о мошеннических переводах, говорится на сайте регулятора.

Если банк заметит нетипичные операции по картам и счетам этих клиентов, то может временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. При этом Банк России рекомендует уведомить человека о приостановке, указав причину. Возобновить доступ он сможет после личного обращения в банк.

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Такая мера нужна для борьбы дроперами, которые используют дистанционные банковские каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег. Все это должно усложнить злоумышленникам вывод денег и повысить вероятность возврата средств пострадавшим.

По данным Банка России, в 2021 году злоумышленник украли у банковских клиентов 13,5 миллиарда рублей. Ранее Центробанк предложил, чтобы банк получателя платежа стал проверять операции на признаки мошенничества. Финансовые организации раскритиковали инициативу.

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Платон Щукин
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