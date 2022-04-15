ЦБ порекомендовал блокировать онлайн-доступ к счетам подозрительных россиян

ЦБ рекомендовал блокировать дистанционный доступ к счетам подозрительных клиентов

Банк России рекомендовал кредитным организациям блокировать онлайн-доступ к счетам подозрительных клиентов. К таковым относятся лица из базы данных ЦБ о мошеннических переводах, говорится на сайте регулятора.

Если банк заметит нетипичные операции по картам и счетам этих клиентов, то может временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. При этом Банк России рекомендует уведомить человека о приостановке, указав причину. Возобновить доступ он сможет после личного обращения в банк.

Такая мера нужна для борьбы дроперами, которые используют дистанционные банковские каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег. Все это должно усложнить злоумышленникам вывод денег и повысить вероятность возврата средств пострадавшим.

По данным Банка России, в 2021 году злоумышленник украли у банковских клиентов 13,5 миллиарда рублей. Ранее Центробанк предложил, чтобы банк получателя платежа стал проверять операции на признаки мошенничества. Финансовые организации раскритиковали инициативу.