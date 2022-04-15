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Украинцы устроили стычку с литовским блогером в Вильнюсе

В Вильнюсе митингующие украинцы устроили стычку с литовским блогером Рагельскисом

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинцы устроили стычку с литовским блогером Лауринасом Рагельскисом на митинге в Вильнюсе. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал BelVestnik.

На опубликованных кадрах видно, как Рагельскис с камерой подходит к стоящим на улице протестующим с флагами Украины и высказывает критику в адрес участников акции.

В ответ на это украинцы стали окружать мужчину, пытаясь препятствовать съемке, и кричать на него матом. Стоящие рядом сотрудники литовской полиции по началу не вмешивались в конфликт между блогером и митингующими, однако позднее попросили Рагельскиса покинуть место проведения протестной акции и увели его оттуда под выкрики лозунгов со стороны митингующих.

23 марта глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что в республике были зарегистрированы около 19 тысяч беженцев с Украины. По ее словам, каждый день в страну прибывают еще одна-две тысячи украинцев. Отмечалось также, что за их размещение у себя дома правительство Литвы предлагало платить гражданам от 50 до 150 евро в месяц.

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Алевтина Запольская
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