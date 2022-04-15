Британские бизнесмены столкнулись с ростом цен

Sky News: британская экономика столкнулась с ростом цен и падением реальных доходов

Британская экономика столкнулась с вызовом, подобного которому уже не было несколько десятилетий. Как сообщает телеканал Sky News, местные бизнесмены и потребители оказались зажаты между ростом цен и падением реальных доходов.

По словам корреспондента Пола Келсо, подорожали сырье и товары, а также энергоносители и топливо. «Это сказывается на стоимости практически всего, что поступает в магазины с полей и заводов. При этом плохая новость состоит в том, что ситуация станет еще хуже», — отмечает журналист.

По словам представителя компании J&B Wilde Fish & Poultry Мариэллы Гэббатт, лишь расходы на поставки и счета на дизельное топливо увеличились на 1,5 тысячи фунтов (около 160 тысяч рублей) в месяц. «Цены, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — это просто пытка», — пожаловалась она, заявив, что цены приходится поднимать, поскольку все подорожало как минимум на 25-30 процентов.

При этом глава лондонской сети кафе Grind Дэвид Абрахамович заявил, что его бизнес, в частности, сталкивается с необходимостью повышать зарплаты и платить больше в фонд национального страхования.

Ранее сообщалось, что в этом году снижение реальных располагаемых доходов британских семей может составить три процента, что обернется рекордным падением уровня жизни с 1950-х годов. Ожидается, что в ближайшие месяцы уровень инфляции вырастет еще на 2,5 процентных пункта по сравнению с февральским уровнем в 6,2 процента, что намного опережает рост заработной платы.