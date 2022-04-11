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Экономика

Британцам предсказали рекордное за 70 лет падение уровня жизни

Британский CEBR предсказал падение уровня жизни в стране до уровня 1950-х годов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В этом году снижение реальных располагаемых доходов британских семей может составить три процента, что обернется рекордным падением уровня жизни с 1950-х годов. Об этом говорится в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса (Center for Economics and Business Research, CEBR).

Как правило, падение уровня жизни происходит из-за медленного роста, высокой инфляции или в худшем случае из-за сочетания этих двух факторов, отмечают эксперты. Они по-прежнему ожидают, что экономика Великобритании будет демонстрировать рост в этом году. Тем не менее рост цен на энергоносители будет означать, что доходы домохозяйства не смогут поспевать за инфляцией. В результате падение уровня жизни окажется фактором, способствующим более слабому экономическому росту страны и, в частности, увеличению уровня безработицы.

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Она может вырасти до 4,6 процента к четвертому кварталу по сравнению с нынешними 3,9 процентами, предсказывают в CEBR. Это станет первым признаком экономического спада, вызванного энергетическим кризисом. Британцы теперь будет платить на 54 процента больше за электроэнергию по сравнению с последними шестью месяцами и на 73 процента больше, чем в прошлом году. Цены на бензин уже выросли на 30 процентов в годовом выражении, а на дизель — на 36 процентов.

Ожидается, что в ближайшие месяцы уровень инфляции вырастет еще на 2,5 процентных пункта по сравнению с февральским уровнем в 6,2 процента, что намного опережает рост заработной платы.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна продолжит ужесточать санкции против России с целью добиться полной изоляции страны на международной арене.

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Платон Щукин
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