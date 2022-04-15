Природное наследие СССР стало угрозой для Крыма

Эколог Семенков заявил, что Крыму угрожают затопления из-за ливней и бесхозных прудов

Старые бесхозные пруды стали угрозой для Крыма. Эксперт крымского отделения Российского экологического общества Анатолий Семенков посчитал природное наследие СССР опасным в период ливней, его слова передает РИА Новости.

В горно-лесной местности находятся более 90 искусственных водоемов объемом до миллиона кубических метров, созданных для орошения земли при СССР. Семенков считает, что обильные осадки в апреле способны разрушить земляные плотины прудов, что может привести к затоплениям. Эколог заявил, что большая часть этих водоемов бесхозная, поэтому за их состоянием почти не следят.

В число представляющих опасность водоемов вошли пруд рядом с Изобильненским водохранилищем в Алуште, пруд с аварийной дамбой в верховье Канакской балки и пруд на реке Тавель в районе села Краснолесье в Симферопольском районе.

«Если Изобильненское водохранилище будет полное и туда из-за прорыва плотины за считаный час-два выльется 600 тысяч кубов из пруда — куда деваться? Придется сбрасывать воду или она пойдет через верх. В Канакской балке если плотину прорвет — смоет две улицы и все здравницы, которые там есть. А если в Краснолесье плотину рванет, то селу Краснолесью и Доброму может достаться хорошо», — отметил Семенков и добавил, что МЧС следит за такими объектами и контролирует уровень воды, однако при сильных ливнях это не поможет.

В феврале из-за угрозы затопления в Санкт-Петербурге закрывали затворы комплекса защитных сооружений (КЗС). Мера предосторожности была вызвана приходом циклона «Иления».