США допустили новый пункт соглашения России и Украины

Замгоссекретаря США Фернандес допустил смягчение санкций в соглашении России и Украины

Вопрос смягчения санкций против России может быть включен в мирное соглашение между Москвой и Киевом. Об этом в разговоре с Financial Times заявил замгоссекретаря США по экономике и энергетике Хосе Фернандес.

Представитель Госдепа подчеркнул, что окончательное решение должны принять власти Украины. «Наши санкции всегда накладываются с пониманием, что, если необходимо, они могут быть сняты», — сказал он, добавив, что в настоящий момент такой исход сложно представить.

Фернандес также сообщил, что у США есть длинный список дальнейших возможных ограничений в отношении России, в том числе затрагивающие нефтяную отрасль. По его словам, над дополнительными мерами Вашингтон работает совместно с Европой.

Ранее об условии отмены санкций против России рассказали в Белом доме. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, это будет возможно в случае, если Россия и Украина достигнут договоренностей в ходе переговоров.