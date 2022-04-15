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Бывшая уборщица заработала 53 миллиона рублей и потратила их за один день

Модель Келси Джонсон заработала 53 миллиона рублей на OnlyFans и потратила их за день

Фото: @heyitskelseyxo

24-летняя модель Келси Джонсон потратила 500 тысяч фунтов стерлингов (более 53 миллионов рублей) за один день. Об этом сообщает Mirror.

По словам Джонсон, она заработала внушительную сумму за месяц, публикуя свои откровенные фото на OnlyFans. После этого она решила купить новый дом, внедорожник Mercedes, джакузи и соковыжималку, стоящую три тысячи фунтов стерлингов (320 тысяч рублей).

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Джонсон отмечает, что стала зарабатывать на OnlyFans, устав от череды подработок. В прошлом она была уборщицей в отеле, помощницей парикмахера и официанткой. «Я копила целую вечность, живя в муниципальном доме, поэтому я просто немного сошла с ума, потому что долго сдерживала себя», — признается модель.

В ответ на критику Джонсон заявила, что усердно работает и считает, что хейтеры просто завидуют ее деньгам. По ее словам, бойфренд и семья поддерживают ее и не осуждают. Она безразлично относится к мнению недоброжелателей и не обращает на них внимание.

Ранее сообщалось, что 33-летняя британская журналистка Линн Карр стала зарабатывать на женатых мужчинах, позируя для них в нижнем белье. В прошлом она работала в журналах, которые издаются в Лондоне, однако решила бросить работу, чтобы начать свой эротический бизнес.

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Рузанна Акмалтдинова
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