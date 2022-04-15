Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Казани спасли застрявшую на льдине собаку

В Казани сотрудники МЧС спасли плывущую на льдине по реке собаку

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) спасли собаку, которая плыла на льдине по реке в Казани. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Местные жители позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112, чтобы сообщить о животном, которое застряло на дрейфующей льдине в 200 метрах от берега пляжа «Локомотив». Известно, что на помощь псу на специальной надувной подушке отправилась дежурная смена спасательного поста в составе инспектора Центра ГИМС и спасателя ЗПСО №2.

Согласно материалу, спасатель в гидрокостюме добрался до собаки, взял ее за ошейник и доставил до судна. После этого испуганное животное привезли на берег и отпустили на волю.

В марте 2021 года в Крыму немецкая овчарка помогла вернуть местному жителю украденные вещи. Служебная собака по кличке Флаффи нашла вора, который пробрался в частный дом в одном из сел Сакского района и вынес оттуда электроинструменты и две палатки общей стоимостью более чем 15 тысяч рублей.

Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о предотвращении разрушения Каховской ГЭС
Стюардесса дала советы по правильному сбору чемодана в поездку
Искусственному интеллекту нашли применение в творчестве
В мире заметили признаки «криптооттепели»
Тренер «Баварии» рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов
Врач назвал доступные способы укрепить легкие после пневмонии
Безработного и водителя отправили в колонию за убийство россиян и разбой
На смартфонах Samsung заметили загадочные полосы
В Москве заметили пропажу одного типа квартир
Захарова раскритиковала власти Молдавии за запрет георгиевской ленты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.