В Казани спасли застрявшую на льдине собаку

В Казани сотрудники МЧС спасли плывущую на льдине по реке собаку

Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) спасли собаку, которая плыла на льдине по реке в Казани. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Местные жители позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112, чтобы сообщить о животном, которое застряло на дрейфующей льдине в 200 метрах от берега пляжа «Локомотив». Известно, что на помощь псу на специальной надувной подушке отправилась дежурная смена спасательного поста в составе инспектора Центра ГИМС и спасателя ЗПСО №2.

Согласно материалу, спасатель в гидрокостюме добрался до собаки, взял ее за ошейник и доставил до судна. После этого испуганное животное привезли на берег и отпустили на волю.

В марте 2021 года в Крыму немецкая овчарка помогла вернуть местному жителю украденные вещи. Служебная собака по кличке Флаффи нашла вора, который пробрался в частный дом в одном из сел Сакского района и вынес оттуда электроинструменты и две палатки общей стоимостью более чем 15 тысяч рублей.