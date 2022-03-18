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В Крыму немецкая овчарка помогла вернуть местному жителю украденные вещи

Собака по кличке Флаффи помогла полицейским задержать вора в Крыму и вернуть украденное

Фото: Пресс-служба МВД по РК

В Крыму служебная собака по кличке Флаффи помогла сотрудникам правоохранительных органов задержать правонарушителя и вернуть местному жителю украденные у него вещи. Об этом сообщают «Вести Крым» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из сел Сакского района. Злоумышленник пробрался в частный дом и вынес оттуда электроинструменты и две палатки общей стоимостью более чем 15 тысяч рублей.

«Найти вора и украденные вещи помогла немецкая овчарка Флаффи, которая во время осмотра места преступления взяла след. Собака вывела полицейских к дому местного жителя, в котором было все похищенное имущество», — рассказали в пресс-службе. Полицейские вернули вещи владельцу, а на вора завели уголовное дело по статье 148 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что в Вологде местная жительница вышла на прогулку с собакой возле Белозерского шоссе и неожиданно спасла мохноногого сыча со сломанным крылом. Дина Мишинцева заметила, что ее питомец остановился вблизи птицы, но та не смогла отлететь от него. В итоге оказалось, что пернатый хищник сломал крыло, и женщина временно забрала его домой. 

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Валентина Процкова
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