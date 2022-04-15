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В Кремле рассказали о совещании Путина с Совбезом России

Пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 апреля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Помимо актуальных текущих вопросов, в плановом порядке была рассмотрена концепция гуманитарной политики Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, далее у президента запланированы ряд рабочих встреч, а также совещания, которые будут иметь непубличный характер.

На прошлом совещании с Совбезом Путин обсудил с постоянными членами ход операции на Украине, а также переговоры с Киевом. Пресс-секретарь президента уточнил, что также была затронута тема о провокации украинской стороны в городе Буча.

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Никита Абрамов
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