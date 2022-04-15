В Сочи построят канатную дорогу за четыре миллиарда рублей

В Хостинском районе Сочи в 2024 году появится канатная дорога к башне на горе Ахун

Власти Сочи к 2024 году планируют построить канатную дорогу к башне на горе Ахун в Хостинском районе за четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что появление новой дороги позволит историческому объекту увеличить экскурсионный трафик до 500 тысяч человек в год, а также сократит местным жителям и гостям города время в пути на гору с 30 до 10 минут.

По словам генерального директора НАО «Красная поляна» Андрея Круковского, в ходе строительства объекта будет использована технология Green Line, позволяющая не вырубать зеленые насаждения. «Это сохранит лес, создаст возможность избежать шумового загрязнения и обеспечить отсутствие выбросов загрязняющих веществ на территории Сочинского национального парка», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Сочи в 2022 году появятся пять новых особо охраняемых природных зон местного значения. В текущем году такой статус уже получили три сквера в Центральном и Хостинском районах города.