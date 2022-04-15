В Литве сообщили о злоупотребляющих помощью для беженцев украинцах

Живущие в Литве украинцы злоупотребили помощью для беженцев-соотечественников

Украинцы, жившие в Литве до начала российской спецоперации на Украине, злоупотребляют помощью, предназначенной для беженцев-соотечественников. Об этом сообщает координатор Вильнюсского центра помощи эвакуированным Раса Шванене, передает Delfi.

«Как мы говорим — ложка дегтя может бочку меда испортить. 90 процентов обращающихся — это действительно люди, которые нуждаются в помощи — мамы с детьми, младенцами. Все было бы нормально, если бы не злоупотребляющие», — рассказала Шванене. Координатор добавила, что украинцев с сомнительными моральными качествами удается быстро выявлять.

Теперь литовские волонтеры стараются проверять беженцев среди нуждающихся и выясняют, когда люди въехали на территорию Литвы. Согласно последним данным, в прибалтийскую республику с 24 февраля 2022 года приехали до 45 тысяч граждан Украины, а еще около 30 тысяч проживали тут и до начала спецоперации.

Ранее в Литве произошла стычка митингующих украинцев с местным блогером. Участники акции агрессивно отреагировали на попытку блогера покритиковать их действия.