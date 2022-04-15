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SberAutoTech начала тестовую перевозку пассажиров на беспилотниках

SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров

Фото: press.sber. ru / Globallookpress.com

SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров. Парк беспилотных автомобилей находится на дорогах Москвы и Подмосковья с декабря 2020 года. Автомобили проходят тестирование в условиях городского плотного трафика, с учетом различных погодных условий и времени суток. Весной 2022 года компания приступила к очередному этапу — тестированию сервиса беспилотной перевозки пассажиров.

Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией МЦК — ЗИЛ. Автомобили перемещаются полностью в автономном режиме, осуществляют маневры с учетом дорожной ситуации, распознают сигналы светофоров и дорожные знаки, пропускают пешеходов, двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения.

В соответствии с действующим законодательством в салоне на водительском месте находится инженер-испытатель, однако, в отличие от обычного такси, его взаимодействие с пользователями сведено к минимуму: контроль готовности к поездке, статус пассажирских ремней безопасности, информация об окружении беспилотника и статусе поездки — всё включено в интерфейс «планшета пассажира», который размещён в автомобиле.

Заказ беспилотника осуществляется через специальное приложение для смартфона и смарт-дисплея SberPortal.

Запуск сервиса позволяет протестировать пользовательские сценарии и убедиться в том, что взаимодействие пассажира с беспилотником будет простым и интуитивно понятным. Опыт, полученный в рамках тестирования, позволит быстро расширять географию маршрутов, в том числе для внешних пользователей.

Осенью прошлого года компания SberAutoTech запустила аналогичный сервис на территории СберУниверситета. Воспользоваться беспилотником для перемещения по кампусу могут сотрудники и гости СберУниверситета. Вызвать беспилотный автомобиль на этой локации можно также через приложение для смарт-дисплея SberPortal: устройства установлены на ключевых объектах, между которыми чаще всего передвигаются посетители СберУниверситета.

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Татьяна Романова
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